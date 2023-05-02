Ефимов: Для жителей и бизнеса в Москве сокращены сроки предоставления земельных госуслу

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил об упрощении предоставления трёх земельных госуслуг на портале mos.ru. Столица системно расширяет электронные возможности для жителей и модернизирует уже действующие сервисы и услуги на основной городской онлайн-платформе.

«До 14 дней сокращены сроки предоставления земельных участков по трем госуслугам Департамента городского имущества, - отметил заммэра. - Это не только ускорит реализацию проектов строительства жилой и коммерческой недвижимости, а также социальных объектов, но и в целом будет способствовать снижению временных издержек пользователей городских земель».

Благодаря модернизации госуслуг с 15 до 14 рабочих дней уменьшилось время предоставления двух услуг - «Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование», «Предоставление земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования». А с 22 до 14 рабочих дней сократилось оформление еще одной услуги - «Предоставление земельного участка в аренду правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что с марта 2021 года земельные госуслуги предоставляются исключительно онлайн через mos.ru.

«В 2022 году за предоставлением участков в безвозмездное пользование поступило почти 850 обращений, в бессрочное пользование – 770, - уточнил столичный министр. - За оформлением договора аренды правообладатели недвижимости на этих участках обратились свыше 6,8 тысячи раз».

В Департаменте информационных технологий Москвы рассказали, что в этом году в первом квартале около 402 тысяч раз пользователи обращались за электронными услугами и сервисами, связанными с земельными вопросами.