Девятилетний мальчик получил химические ожог после того, как выпил сок в одном из кафе в центре Москвы Фото: Олег ЗОЛОТО

В СМИ появились сообщения об ужасающем инциденте в Москве. Девятилетний мальчик выпил сок из бутылки в одном из кафе в центре столицы, после чего почувствовал сильное жжение. Ребенка отвезли в больницу, где у него диагностировали химический ожог языка и гортани. Теперь эту информацию проверят правоохранительные органы, сообщили в Следственном комитете России.

Проверку поручил провести глава СКР Александр Бастрыкин. Займутся этим сотрудники московского управления ведомства. О результатах доложат в главное управление СКР.

Сообщалось также, что сейчас жизни и здоровью пострадавшего мальчика ничего не угрожает.

Ранее KP.RU писал, что двухлетний мальчик лизнул средство для мытья унитаза и попал в больницу с подозрением на химический ожог. Диагноз не подтвердился, малыша обследовали и через несколько дней выписали.