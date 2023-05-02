На почте во Внуково обнаружили посылку с автоматами Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

В Московском региональном логистическом центре «Внуково» обнаружили мешок, из которого торчали четыре ствола. В посылке нашли автоматы. Оружие оказалось небоевым, уточнили в полиции KP.RU.

Подозрительную посылку нашли при обработке почты. Содержимое частично удалось рассмотреть из-за того, что мешок оказался немного порван. Пакет не вскрывали до приезда правоохранительных органов. Подробности происшествия не разглашают.

Ранее в Москве из-за подозрительной посылки оцепили отделение службы доставки СДЭК. Сотрудники забеспокоились, когда обнаружили в коробке бюст военного. Они предположили, что в статуэтке может оказаться взрывное устройство и вызвали полицию, писал KP.RU. До этого «предупреждающие» бюсты отправили сразу нескольким известным российским военным экспертам. Ведется проверка.