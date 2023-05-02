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НовостиОбщество2 мая 2023 12:10

Трое аферистов втирались в доверие к москвичам и лишали их квартир

От рук мошенников пострадали минимум пять человек
Мила ГЕНЬ
Трое аферистов втирались в доверие к москвичам и лишали их квартир

Трое аферистов втирались в доверие к москвичам и лишали их квартир

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МВД пресекло деятельность группы мошенников, которые втирались в доверие к жителям Москвы, находившимся в трудных жизненных обстоятельствах, а затем отбирали их квартиры. Затем бывших владельцев недвижимости вывозили в другие регионы страны. На данный момент известно о пяти жертвах аферистов, сообщает «МВД Медиа».

Как выяснили правоохранители, мошенники специально выбирали людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Под предлогом улучшения жилищных условий они убеждали тех продать свои квартиры. После подписания договоров купли-продажи аферисты не выполняли обещанное, а полученные от продажи недвижимости деньги присваивали. Потерпевших вывозили в другие регионы страны и размещали в помещениях с худшими условиями проживания.

Задержаны три человека. В настоящее время установлены обстоятельства пяти эпизодов преступлений, на общую сумму в 45 млн рублей. Фигурантов отправили под стражу.

Ранее KP.RU писал, что в Москве таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников.