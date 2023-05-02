СКР возбудил уголовное дело после того, как ребенок выпил сок в московском кафе и получил химожог Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следователи возбудили уголовное дело после того, как девятилетний мальчик получил химический ожог во время похода в кафе. Ребенок выпил купленный в заведении сок, после чего почувствовал сильное жжение во рту. Установлено, что в бутылке был не сок, а неустановленная химическая жидкость, сообщает прокуратура Москвы.

Инцидент произошел 1 мая на улице Солянка. Женщина и ее 9-летний сын зашли в одно из кафе, где ребенок выпил сок из бутылки. Как писал ранее KP.RU, после этого мальчик пожаловался на сильное жжение во рту. Ребенка доставили в больницу, где у него диагностировали ожог языка и пищевода.

Возбуждено уголовное дело по факту производства, хранения, перевозки либо сбыта товаров и продукции, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Расследование продолжается, работу СКР контролирует прокуратура Москвы.

Также в ведомстве добавили, что мальчик жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает.