Коронавирус за сутки выявили у 353 жителей Москвы Фото: REUTERS

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Москве увеличилось на 353 человека, следует из статистики на сайте стопкоронавирус.рф. Это минимальный показатель с июля 2022 года. Также вчера, 1 мая, зарегистрировано 768 пациентов, выздоровевших и выписанных из-под меднаблюдения.

В связи с ухудшением состояния госпитализированы в больницы региона 53 москвича. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Несмотря на все усилия врачей, скончались за сутки восемь пациентов.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировали более 3 млн 507 тыс. случаев заражения ковидом. Успешно с болезнью справились свыше 3 млн 318 тыс. из них. Также зарегистрировано 48703 летальных исхода болезни.

Ранее KP.RU писал, что накануне в Москве зафиксировали 414 заболевших коронавирусом, 73 пациента госпитализировали, пятеро скончались. Выписаны из-под меднаблюдения 592 москвича.