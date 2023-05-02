Синоптик Вильфанд спрогнозировал прохладную погоду в Москве в первой декаде мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первая декада мая в Москве ожидается прохладной, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. К концу текущей недели температура может опуститься до плюс 8-10 градусов, предупредил синоптик.

Как отметил Вильфанд, тепло придет в столицу, предположительно, не раньше середины мая.

— Хотя в ближайшие два дня погода ожидается вполне симпатичная. Во вторник утро будет бодрящим — плюс 6-7 градусов, днем потепление до плюс 16-17 градусов. В среду аналогичная погода, но с четверга прогнозируется понижение температуры, — рассказал синоптик.

В четверг, 4 мая, днем ожидается плюс 13-14 градусов, на следующий день — 10-11 градусов выше нуля. В выходные прогнозируют и вовсе всего 8-10 градусов тепла, ночью в эти дни стоит ожидать ночные заморозки. Все эти дни будет пасмурная погода.

Отдельно Вильфанд подчеркнул, что и на 9 мая тепла не будет, хотя точный прогноз давать еще рано.

При этом ранее метеоролог рассказал KP.RU, что такая погода близка к норме.