В московском ломбарде покупатель выстрелил продавцу в ухо Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве посетитель ломбарда выстрелил в ухо продавцу. ЧП произошло в центре Москвы на Грузинском Валу.

Вечером в магазин к приятелю заглянул 39-летнйи мужчина. Пришел он с мирной целью, хотел купить музыкальное оборудование. Мужчины были давно знакомы, и посетитель не мог не похвастаться приобретением – сигнальным оружием. Его он принес с собой в рюкзаке.

27-летний продавец рассмотрел светозвуковой патрон для отпугивания агрессивных животных. При использования такого оружия происходит яркая вспышка и хлопок. Особых травм такое оружие причинит не может, но следы оставляет.

Как стало известно сайту mk.ru, мужчины стали рассматривать оружие, которое в неудачный момент выстрелило.

Разряд угодил в левое ухо продавцу, мужчина отшатнулся от приятеля и бросился за витрины. Прибывшие врачи госпитали госпитализировали пострадавшего в больницу. У него диагностирована баротравма и травма ушной раковины. А вот стрелка вызвали в отдел полиции, теперь ему предстоит объяснить случившееся.