В Москве спрогнозировали облачную погоду с прояснениями и до 16 градусов тепла Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и сильный порывистый ветер ждут москвичей 3 мая, в среду. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Температура днем составит от 14 до 16 градусов тепла. Местами ожидается кратковременный дождь. В столице будет хозяйничать юго-западный и западный ветер, скорость которого составит 6-11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Ночью воздух остынет до +2-4 градусов. Пасмурность сохранится. Осадки прогнозируются исключительно в Подмосковье, и то — небольшие. Ветер останется только западный, он заметно уменьшится: скорость снизится до 4-9 метров в секунду, без ощутимой порывистости.

Атмосферное давление в течение суток будет расти с 750 мм ртутного столба днем до 752 ночью. Такие показатели гораздо выше нормы для Москвы.

Ранее синоптики эксклюзивно для KP.RU поделились прогнозом погоды в столице на май 2023 года. Москвичей ждет три волны холода.