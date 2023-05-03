Познавательная акция «ТехноЗнайка» пройдет в детских технопарках Москвы — Сергунина

Фото: Пресс-служба ДПиИР

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с 22 по 28 мая в столице пройдет профориентационная акция «ТехноЗнайка». Мастер-классы организуют на площадках детских технопарков. Поучаствовать в них смогут ребята старше шести лет.

«Проект “ТехноЗнайка” станет ярким завершением учебного года. На занятиях ребята попробуют создать мультфильм, собрать электронную схему, разработать программы виртуальной реальности. Их познакомят с основами робототехники, графическим дизайном и многими другими направлениями. К акции уже присоединилось больше 70 учреждений допобразования, и заявки продолжают поступать», — рассказала Наталья Сергунина.

Для бесплатного участия в акции достаточно регистрации на сайте детских технопарков Москвы.

КОНКРЕТНО

Большинство мастер-классы нацелено на профориентацию детей и подростков. В афише такие события:

- детский технопарк Российского государственного социального университета проводит сразу три мероприятия - основы виртуальной и дополненной реальности, работа с базовыми инструментами графического редактора, мастер-класс «Создай свою цифровую копию» с созданием семейного 3D-портрета при помощи технологии 3D-сканирования и ручного сканера;

- детский технопарк «Косыгин парк» Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина зовет на встречу с киберспортсменом, а также тестирование отечественной разработки в сфере виртуальной реальности и беседу с ее создателями;

- детский технопарк «Инжинириум» Московского государственного технического университета имени Баумана устроит выездные уроки на площадке инновационно-образовательного комплекса «Техноград». Например, на занятии «Молекулярная кухня» желающие научатся разбираться в пищевых добавках и узнают, что такое сферификация;

- детский технопарк Superfood Технологии расскажет о сити-фермерстве и покажет высокотехнологичную установку с грядками.

В программу акции также вошли занятия от резидентов экосистемы допобразования по робототехнике, программированию, созданию игр для 8-битной приставки, анимации и другим темам. Всего подготовлено около 100 мастер-классов. Список постепенно расширяется.