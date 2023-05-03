Ефимов: в Москве растет производство лакокрасочных изделий

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил об увеличении выпуска лакокрасочных изделий в столице. Их производством сегодня заняты сегодня 18 предприятий, на которых работают свыше 500 человек.

«В январе – феврале 2023 года столичные компании выпустили на 31,3 процента больше продукции, чем за аналогичный период 2022 года», - отметил заммэра.

По его словам, этому способствует постоянно растущий спрос на лаки и краски.

«Изделия применяются в строительстве, автомобильной и авиационной промышленности, машино- и станкостроении, при изготовлении металлоконструкций различного типа и в судостроении», – уточнил Ефимов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский назвал уход с рынка нашей страны некоторых иностранных брендов в числе факторов, послуживших расширению производства лакокрасочных материалов в столице.

«Сегодня столичные предприятия активно замещают зарубежные изделия продукцией, которая не уступает по качеству импортной», - подчеркнул глава ведомства.

Благодаря поддержке города для столичного бизнеса созданы необходимые условия, позволяющие расширяться не только крупным, но и малым, и средним компаниям. Открытие своих производств в Москве обеспечивает инвесторам широкие возможности для сбыта созданных изделий, наращивания деловых контактов с поставщиками и партнерами, а также развития своего бизнеса.

Предприниматели могут обратиться за бесплатными консультациями в Центр поддержки промышленности. Спектр вопросов - самый широкий: от актуальных программ помощи, локализации, финансирования и кредитования до поиска альтернативных поставщиков и обсуждения проектов с органами власти. Обращения принимаются в будни с 9.00 до 18.00 по телефону +7 (495) 630-00-00 или через электронную почту industrysupport@mos.ru.