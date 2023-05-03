Владислав Овчинский: инвестор возводит на севере и северо-востоке образовательные учреждения по городской программе

Владислав Овчинский. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В рамках одного из соглашений по созданию мест приложения труда на севере и северо-востоке Москвы возводят образовательные объекты. Застройщик начал монолитные работы по возведению подземной части будущих объектов. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— В прошлом году Москва подписала соглашение с инвестором о строительстве девяти образовательных объектов в шести районах столицы. Возведение учреждений проходит в рамках реализации программы по стимулированию создания мест приложения труда. По итогам строительства детские сады и школы передадут городу, а в образовательных учреждениях появятся 600 новых рабочих мест, — сообщил Овчинский.

В Сигнальном проезде, район Отрадное, возводят детсад на 250 мест. На стройплощадке стартовали работы по устройству бетонной подготовки под фундамент, обустраивают слой гидроизоляции. Полностью объект завершат к концу 2026, здесь появится 58 новых рабочих мест.

На Кольской улице в Свиблове идут работы нулевого цикла в рамках строительства общеобразовательной школы. Сейчас этап разработки котлована. Сдать объект планируют в 2026 году: почте ввода в эксплуатацию в появятся 95 рабочих мест.

Школу и детсад возводят в совместном проекте девелоперские группы ПИК и Capital Group. Первая компания выступает fee-девелопером (занимается реализацией проекта, не является его собственником) а Capital Group – соинвестором. Директор по правовым вопросам последней фирмы Владимир Галактионов отмечает, что важным преимуществом программы по созданию мест приложения труда является сбалансированное развитие города.

— Благодаря новой социальной инфраструктуре, которая появляется в рамках программы, развиваются городские и общественные пространства, создается комфортная среда для жителей каждого района, чтобы обеспечить work&life balance (баланс работы и личной жизни — прим.ред.), когда люди могут жить, работать, учиться и отдыхать в своем районе, — отмечает спикер.

К тому же благодаря появлению мест приложения труда сокращается маятниковая миграция: когда по утрам люди вынуждены ехать на работу в другой район, а вечером вновь тратить время на дорогу.

Московская программа стимулирования создания мест приложения труда функционирует, чтобы обеспечить комплексную застройку районов. Девелоперам предлагают преференции: частично или полностью освободить от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома. За это компания дополнительно инвестирует в возведения нового объекта, где появятся рабочие места.

При запуске программа была нацелена на строительство только промышленных объектов и офисов. Сейчас перечень расширили. Инвестору также положены льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, магазинов, гостиниц, логистических комплексов и прочих многофункциональных объектов. Участвовать в программе могут не только застройщики, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. Заявки на участие в программе принимают на Инвестпортале Москвы — investmoscow.ru.