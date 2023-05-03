В Новой Москве мужчина зарезал собутыльника во время ссоры Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Столичные следователи задержали подозреваемого в убийстве в Новой Москве. Мужчина зарезал своего знакомого во время ссоры, когда они вместе распивали спиртные напитки. О произошедшем рассказали в Следственном комитете России по столице.

По данным следствия, 2 мая 2023 года на улице Юбилейной в Новой Москве двое знакомых устроили застолье с алкоголем. У них возникла ссора, после чего один из приятелей пырнул второго ножом. Он нанес как минимум два удара — в область шеи и предплечья. Позднее 40-летний мужчина от полученных повреждений скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение. На допросе мужчина признал вину. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении фигуранта под стражу.

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