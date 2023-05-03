Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение климатического начала апреля в Москву Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал «апрельское дежавю» в Москве. В субботу, 6 мая, установится температура, соответствующая климатической норме начала прошлого месяца, пояснил он. Однако после этого столбики термометров медленно поползут вверх.

— Обе столицы ждет откат по погоде в начало апреля. А затем медленное, но неуклонное «выздоровление», — написал синоптик в своем телеграм-канале.

6 мая в Москве ожидается мокрый снег с дождем, а термометры покажут всего лишь от ноля градусов ночью и до плюс пяти днем. Это соответствует климатическим значениям месячной давности, 6-8 апреля, подчеркнул Александр Шувалов.

С 7 мая и до середины мая больше осадков не будет температура будет расти. Также ожидается высокое атмосферное давление.

С 10 мая может быть в районе 15-18 градусов тепла, считает метеоролог.

Ранее KP.RU писал, что в мае москвичей ждет три волны холода.