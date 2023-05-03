В нескольких школах Москвы усилили меры безопасности из-за анонимных сообщений о минировании Фото: Артем КИЛЬКИН

В нескольких школах Москвы экстренные службы проверяют анонимные сообщения о минировании. Школьников эвакуируют, в то время как специалисты правоохранительных органов тщательно обследуют помещения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы.

Сразу несколько столичных школ получили сообщения об угрозах взрыва. Теперь их проверяют. После обследования зданий будут приняты меры о целесообразности дальнейших мер безопасности. Администрации образовательных организаций действуют в соответствии с инструкциями и делают все необходимое для безопасности детей.

В департаменте образования призвали родителей не беспокоиться и с пониманием отнестись к эвакуации.

Ранее KP.RU писал, что Третьяковскую галерею в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва. Специалисты оперативно и тщательно обследовали территорию музея, сообщения о минировании оказались ложными.