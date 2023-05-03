В Москве запретили запускать беспилотники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.

В своем телеграм-канале глава Москвы написал, что запрет начинает действовать с 3 мая. Под него попадают все дроны, за исключением беспилотников, используемых по решениям органов государственной власти.

Такое решение приняли, чтобы предотвратить несанкционированное использование БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов, отметил Сергей Собянин.

За нарушение запрета на запуск беспилотников грозит административная и уголовная ответственность, так как такие действия классифицируются как правонарушения.

Ранее KP.RU писал, что три дрона с камерами без опознавательных знаков нашли в разных районах Подмосковья. Их отправили на экспертизу, чтобы узнать кто и откуда их запускал.