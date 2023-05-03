Собянин: В Москве с сегодняшнего дня запрещен запуск беспилотных летательных аппаратов

«Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти. Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов», - говорится в сообщении градоначальника.

Сергей Собянин также напомнил, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечет за собой административную и уголовную ответственность.