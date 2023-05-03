В Москве за сутки прибавилось 358 «ковидных» пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве за сутки прибавилось 358 пациентов с диагнозом коронавирус. Количество выздоровевших за тот же период почти в три раза больше — 942 человека. Об этом сообщает федеральный информационный портал о Covid-19 стопкоронавирус.рф.

Госпитализация 2 мая понадобилась 83 москвичам. Теперь они находятся под пристальным наблюдением инфекционистов в стационарах столицы. Семь человек за прошедшие сутки не справились с болезнью.

Таким образом, количество заболевших коронавирусом в Москве с начала пандемии составило 3 млн 507 тыс. 807 человек. Выздоровели уже более 3 млн 319 тыс. из них. К сожалению, Covid-19 унес жизни 48710 жителей столицы.

Суточная заболеваемость 2 мая оказалась всего пять человек больше, чем накануне, когда положительные тесты на ковид получили 353 москвича. Как писал KP.RU, 1 мая госпитализировали 53 жителя столицы, еще восемь скончались. Из хороших новостей — 768 человек сняты с медучета по случаю выздоровления.