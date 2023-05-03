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НовостиПроисшествия3 мая 2023 15:37

На проспекте Мира в Москве затруднено движение из-за возгорания мусоровоза

На месте происшествия работают оперативные службы
Мила ГЕНЬ
На проспекте Мира в Москве затруднено движение из-за возгорания мусоровоза

На проспекте Мира в Москве затруднено движение из-за возгорания мусоровоза

Фото: Департамент транспорта Москвы

Движение на участке проспекта Мира в Москве затруднено из-за возгорания мусоровоза. Причины произошедшего выясняют, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

ЧП произошло вечером 3 мая, около 17:40. На фото с места происшествия видно сильное задымление. Загоревшийся мусоровоз остановился посреди дороги в районе дома номер 205А, поэтому движение на данном участке проспекта затруднено.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что четыре легковушки и грузовый автомобиль столкнулись в районе Кузьминского лесопарка в Москве. Из-за аварии на два с половиной часа парализовало движение по двум из пяти полос на данном участке МКАД. Официальная информация о пострадавших не поступала.