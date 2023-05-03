Цены на аренду недвижимости на майские упали в Московской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цены на аренду недвижимости в Московской области снизились. Несмотря на то, что впереди вторые майские выходные, спрос не такой большой, как раньше. Собственникам ничего не остается, как снижать ценник, таким образом привлекая клиентов.

Эксперт по недвижимости Иван Солдатенков назвал среднюю цену, которую придется заплатить за аренду квартиры или загородного дома на майские.

- Если раньше в Москве на майские праздники можно было снять «однушку» или «двушку» по цене от 5 тысяч рублей в сутки, то сейчас — всего за 3 тысячи. Люди стали меньше путешествовать, - говорит он интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Многие предпочитают оставаться в своих регионах, не тратить сбережения на поездки.

Те, кто все-таки решился отправиться в путешествие, выбирают варианты подешевле. Например, цена дома в любом коттеджном поселке в Подмосковье стартует от 10 тыс рублей в сутки. За эту цены арендатор получает площадь в 150-200 кв.с барбекю.

Аналогичные цены в этом году в Казани. А в Крыму еще дешевле. В Севастополе апартаменты в 100 метрах от моря годом ранее стоили 5 тыс.рублей, теперь четыре.

Сэкономить на аренде можно, если договариваться заранее, например, еще в марте. Либо искать варианты перед датой заезда, многие пытаются «слить» невостребованное жилье со скидкой.