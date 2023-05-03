ТАСС: В Москве ежедневно поступает около 300 сообщений о полетах беспилотников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правоохранительные органы Москвы ежедневно поступает около 300 сообщений о летающих беспилотниках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Ежедневно в Москве в среднем поступает около 300 сообщений о летающих беспилотниках, — цитирует агентство собеседника.

Напомним, 3 мая в Москве ввели запрет на полеты всех беспилотных летательных аппаратов, за исключением тех, которые используются по решению органов государственной власти. Аналогичное решение приняло и правительсьтво Московской области, на заседании оперштаба в апреле. Ранее в Подмосковье обнаружили обломки потерпевшего крушение беспилотника. Их нашли в Коломне, на месте падения оказалась и небольшая воронка.

Несанкционированный запуск беспилотника считается правонарушением, за которое грозит административная или уголовная ответственность, предупредил Сергей Собянин.