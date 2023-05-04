Облачная погода с прояснениями и до +15 градусов ожидаются в Москве 4 мая

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве в четверг, 4 мая, прогнозируется облачная погода, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +13…+15 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, ночью направление ветра изменится на северо-западное. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, что выше нормы климата.

В ночь на пятницу характер погоды практически не изменится, однако местами пройдут небольшие осадки. Небо будет затянуто облаками. Столбики термометров покажут +2…+4 градуса. Днем 5 мая ожидается облачность с прояснениями, небольшой дождь и около +11…+13 градусов.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Александр Шувалов спрогнозировал возвращение климатического начала апреля в Москву. Погода начтет портиться с 6 мая.