Ефимов: По офсетному контракту откроется производство абсорбирующего белья на площадке «Руднёво»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В начале 2023 года в столице был заключен офсетный контракт на поставку абсорбирующего белья для нужд города. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, инвестором выступит компания «ВИП Камилла». Комплектация производства уже вышла на финишную прямую. Теперь идет подготовка к запуску будущих цехов в индустриальном парке «Руднёво», который стал шестой площадкой особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

«По условиям договора инвестор вложит в создание производства не менее 300 миллионов рублей, - отметил заммэра. - Взамен Москва в течение 10 лет закупит у предприятия продукцию на 11,7 миллиарда рублей».

По его словам, создаваемая промышленная площадка будет первой в «Руднёво». Напомним, парк получил статус резидента ОЭЗ Москвы, дающий право на существенные льготы. Среди них - освобождение предприятия на 10 лет от имущественного, транспортного и земельного налогов, сниженная до двух процентов ставка налога на прибыль, а также льготная аренда земли.

Новому производству в «Руднево» выделен весь корпус № 7. На площади 5,5 тысячи квадратных метров разместится новейшее оборудование, обеспечивающее высокое качество выпускаемых изделий. Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, здесь есть вся необходимая инфраструктура для создания продукции.

«После пусконаладочных работ инвестор запустит производство, где будет создано более 70 новых высокотехнологичных рабочих мест», – пояснил глава ведомства.

По офсету подгузники начнут поставлять в столичные учреждения уже в этом году, а пеленки – в четвертом квартале 2024-го. В планах компании - выпуск в первый год работы производства 70 миллионов подгузников и 34 миллиона пеленок. Объем в дальнейшем увеличится до 120 миллионов и 75 миллионов штук соответственно.