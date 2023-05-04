Прокат лодок и катамаранов открылся в парках Москвы

Лодочные станции будут работать до сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столичных парках для посетителей начали открываться лодочные станции, сообщили на сайте мэрии Москвы.

Сейчас лодочные станции заработали в восьми парках: здесь доступен прокат весельных лодок и катамаранов. Еще в двух парках лодочные станции готовят к открытию.

Парковые лодочные станции будут работать до сентября с учетом погодных условий. В дождь и ненастье арендовать лодку или катамаран не получится. А с убыванием продолжительности светового дня рабочий день станций будет сокращаться.

Взять лодку или катамаран в прокат могут только совершеннолетние. Все посетители получают спасательные жилеты, а на некоторых станциях организовано дежурство спасателей поблизости.

Самыми популярными местами для прогулок на воде считаются лодочные станции в «Царицыне», усадьбе Воронцово, Кузьминках, парке «Радуга», Измайловском парке, Парке Горького и др.

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