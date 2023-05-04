Московские театры представят более 100 спектаклей и концертов ко Дню Победы - Сергунина

Фото: ГБУК г. Москвы "ДМТЮА"

В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне московские театры представят программу из более чем 100 спектаклей и концертов. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, большинство из них публика увидит 9 мая.

«Театры подготовили классические и современные постановки. Некоторые из них появились в репертуарах совсем недавно. Другие уже полюбились зрителям. На концертах прозвучат как хорошо знакомые, так и новые композиции. Каждое из более чем 100 событий объединит общая тема — Победа в Великой Отечественной войне», — рассказала Наталья Сергунина.

НА ЗАМЕТКУ

В афише 9 мая:

- в 13.00 в Зале полководцев Музея Победы - концерт артистов Театра Олега Табакова «Нам нужна одна Победа». Вход свободный. Зал вмещает 300 зрителей;

- в 15.00 в Театре сатиры - спектакль-концерт «Синий платочек». Стихи и песни в исполнят молодые артисты. А художественный руководитель театра Александр Ширвиндт и народная артистка СССР Вера Васильева расскажут о работе с актерами-фронтовиками Анатолием Папановым и Валентином Плучеком. Предварительная регистрация - на сайте площадки;

- в 18.00 Детский музыкальный театр юного актера представит на сцене «Театр русской драмы» спектакль «Не унывай!» по мотивам поэмы «Василий Теркин» Александра Твардовского. Регистрация - на сайте учреждения;

- в 19.00 в Московском театре на Таганке - три исторических спектакля. На основной сцене - 80-минутная пьеса «Поцелуй. Конармия» по рассказу Исаака Бабеля. На новой сцене - «Четыре тоста за Победу» по песням и поэзии военных лет. На Факельном - постановка «Мой бедный Марат» о жизни трех подростков в военные годы. Регистрация - на сайте театра;

- в 19.00 в Центре драматургии и режиссуры - спектакль «А зори здесь тихие…» по одноименной повести Бориса Васильева. В ролях - студенты и выпускники ГИТИСа. Регистрация на сайте центра;

- в 20.30 Театр на Малой Бронной приглашает на двухчасовой концерт. Двор культурного учреждения превратят в танцплощадку, где прозвучат известные песни и романсы. Регистрация - на сайте театра.