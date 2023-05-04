Владислав Овчинский: столичное предприятие запустило серийный выпуск оборудования для контроля альфа-излучения

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В Москве наладили выпуск новой линейки оборудования контроля радиоактивного загрязнения поверхностей. Производством занимается научно-производственное предприятие (НПП) «Доза». Блок детектирования излучений — по сути главная часть оборудования — в этих устройствах целиком собран из отечественных компонентов.

— Московские заводы сегодня все чаще выбирают для производства отечественные комплектующие и сырье. Это обеспечивает гарантию стабильных поставок и высокое качество выпускаемых товаров. Так, столичное НПП «Доза» создало блок детектирования альфа-излучений, имеющий высокую чувствительность при меньших размерах и весе, чем у традиционно используемых блоков, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В серийное производство запустили около десятка различных установок и измерительных устройств для контроля поверхностной радиоактивной загрязненности. Они способны анализировать поверхности рук, обуви и одежды персонала. Поскольку разработки собраны из российских комплектующих, инженеры смогли оперативно сконструировать оборудование и наладить выпуск. Подобная техника будет востребована на промышленных объектах, предприятиях атомной отрасли и в ядерной медицине (занимается применением радионуклидных фармпрепаратов в диагностике и лечении).

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В приборы также интегрированы голосовые модули и дисплеи. Они помогают скорректировать положение тела в процессе измерений. У установки есть функция самодиагностики: аппарат анализирует собственную технологическую исправность, загрязнение детекторов. Информирует об этом оператора, чтобы технику привели в порядок.

В Москве выпускают два вида подобного оборудования: с креплением на кронштейн или стойку. То есть техники можно установить на полу разместить на столе или стене.