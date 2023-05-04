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НовостиОбщество4 мая 2023 7:29

Пробки до 9 баллов ожидаются в Москве вечером 4 мая

Движение будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В час пик москвичам рекомендуют пользоваться городским транспортом

В час пик москвичам рекомендуют пользоваться городским транспортом

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве вечером в четверг, 4 мая, ожидаются восьмибалльные пробки. Движение будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, МКАД и вылетных магистралях в сторону области, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Заторы образуются из-за мелких ДТП, строительных работ и других дорожных ограничений. В час пик горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом. Также можно отложить поездки на личном авто на более позднее время.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 4 мая перекроют несколько улиц в центре Москвы. Движение ограничат на Волгоградском проспекте, Таганской площади, Земляном Валу, а также Тверской, Петровке, Охотном ряду, Солянке, Моховой и других улицах. Кроме того, в последние полчаса суток нельзя будет проехать по Большой Полянке, 2-ой Брестской, Новому Арбату.