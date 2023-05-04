Мужчина угнал Lamborghini за 12 млн рублей с охраняемой стоянки в Москве

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража» Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве правоохранители задержали 28-летнего приезжего, который угнал с охраняемой стоянки автомобиль марки Lamborghini Murcielago за 12 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

В полицию с заявлением о хищении обратился 38-летний владелец иномарки. Стражи порядка оперативно установили личность злоумышленника и через несколько часов нашли машину на территории Подмосковья. Самого угонщика поймали в ТЦ на Хорошевском шоссе.

Как выяснилось, злоумышленник проник на стоянку, показал охраннику поддельное свидетельство о регистрации авто, погрузил машину на эвакуатор, а затем уехал в неизвестном направлении. Подозреваемый хотел продать Lamborghini.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчину заключили под стражу.

Ранее KP.RU писал, что трое аферистов втерлись в доверие к москвичам и лишили их квартир. Общая сумма материального ущерба составила 45 млн рублей.