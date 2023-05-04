Диетолог Королева рассказала о пользе черники для пожилых людей

Черника очень полезна для людей пожилого возраста Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Черника понижает артериальное давление, улучшает работу мозга и улучшает зрение. Эта ягода должна быть в рационе пожилых людей, сообщила врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24».

«Черника очень полезна для людей пожилого возраста, у которых уже накопились какие-то "поломки" в организме», - подчеркнула она.

По словам специалистки, черника богата антиоксидантами, в том числе биофлавоноидами и антоцианами, которые оказывают противовоспалительное действие и помогают укрепить сосудистую стенку, снижают давление и благотворно влияют на работу сердца и сосудов.

Кроме того, ягода оказывает позитивное действие на работу головного мозга, а также помогает предотвратить отслойку сетчатки и улучшить кровоток в глазном яблоке.

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