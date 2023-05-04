В Москве выявили 763 новых случая заражения COVID-19 за сутки

Госпитализировали 108 человек, 955 пациентов успешно прошли лечение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 763 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 108 горожан, 955 пациентов успешно прошли лечение, вирус унес жизни семи человек. Днем ранее в столице выявили 358 инфицированных COVID-19, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 4 мая.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 508 570 случае COVID-19, 3 320 141 пациент выздоровел после болезни, 48 717 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России COVID-19 заразились еще 4273 человека, в стационары попали 929 жителей страны, 7482 пациента вылечились, 32 россиянина скончались от осложнений болезни.

Ранее KP.RU писал, что В Депздраве назвали ситуацию с корью в Москве некритичной. В городе фиксируются лишь единичные очаги заболевания, ситуация находится на контроле.