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НовостиОбщество4 мая 2023 10:07

Самолет рейса Казань-Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево

На борту сработала инициация открытия дверей
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Экстренная посадка прошла успешно

Экстренная посадка прошла успешно

Фото: Иван ВИСЛОВ

Пассажирский самолет Аэробуса А-320 днем 4 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Уточняется, что рейс Казань-Москва сообщил диспетчеру о сработавшей индикации открытия дверей на борту.

В аэропорту Шереметьево оперативно подготовили все необходимые меры для аварийной посадки. Экстренная посадка прошла успешно, информация о пострадавших не поступала.

Ранее KP.RU писал, что 3 мая пассажирский самолет, летевший из Стамбула в Москву, экстренно сел в Сочи. Капитан воздушного судна принял решение о посадке по техническим причинам. После приземления пассажиры покинули самолет, никто не пострадал. Людей направили в зону ожидания полетов, с ними работали представители компании RedWings.