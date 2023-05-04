Самолет рейса Казань-Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево

Экстренная посадка прошла успешно Фото: Иван ВИСЛОВ

Пассажирский самолет Аэробуса А-320 днем 4 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Уточняется, что рейс Казань-Москва сообщил диспетчеру о сработавшей индикации открытия дверей на борту.

В аэропорту Шереметьево оперативно подготовили все необходимые меры для аварийной посадки. Экстренная посадка прошла успешно, информация о пострадавших не поступала.

Ранее KP.RU писал, что 3 мая пассажирский самолет, летевший из Стамбула в Москву, экстренно сел в Сочи. Капитан воздушного судна принял решение о посадке по техническим причинам. После приземления пассажиры покинули самолет, никто не пострадал. Людей направили в зону ожидания полетов, с ними работали представители компании RedWings.