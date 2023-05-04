Ефимов: Договор на новое жилье для участников реновации теперь оформляется в два раза быстрее

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Новоселам реновации упростили многие необходимые при переезде процедуры. В их числе подготовка договоров на новое жилье. За время действия программы средний срок их оформления с момента согласия жителя на предложенную городом равнозначную квартиру в новостройке до подготовки документа уменьшился в два раза. Теперь договор готовится 10 рабочих дней. Подробнее об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для сравнения: в первые годы реализации программы на это уходило вдвое больше времени – 20 рабочих дней, - отметил заммэра. - Срок удалось сократить за счет автоматизации внутренних процессов и внедрения электронных сервисов».

Жителям с полной учетной записью на портале mos.ru приходят уведомления о готовности проекта договора в личный кабинет. Через сервис «Запись на заключение договора» им доступен выбор удобной даты и времени для подписания документа. Это дает возможность новоселам реновации быстро переехать в комфортные квартиры.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман считает очень важной оптимизацию работы ведомств, реализующих программу реновации, поскольку переселение горожан ускоряется постоянно. Новоселов с каждым годом становится больше почти вдвое, если сравнивать с предыдущим годом.

«Например, в 2021 году было заключено около восьми тысяч договоров на новое жилье, а в прошлом году – уже 16,3 тысячи», – уточнил Гаман.

С момента запуска реновации договоры на новое жилье уже оформили 38,6 тысячи семей москвичей. Из них с начала этого года - более 3,5 тысячи.

Напомним, программа реновации утверждена в Москве 1 августа 2017 года. В ней участвуют 5175 домов. Это более 350 тысяч квартир. Их общая площадь - 16,4 миллиона квадратных метров. В них живут около миллиона человек.