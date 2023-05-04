Мужчину оштрафовали за хождение по парапету метромоста на станции «Воробьевы горы»

Нарушитель шел по парапету моста на большой высоте над Москвой-рекой Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве задержали 22-летнего мужчину, который нарушил правила безопасности на метромосту станции «Воробьевы горы». На видеозаписи, которую обнаружили сотрудники полиции, молодой человек шёл по парапету моста на большой высоте над Москвой-рекой. Он не реагировал на требования работников столичной подземки, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Правоохранители установили личность нарушителя. На следующий день его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Молодой человек признал вину и объяснил свои действия глупостью.

На нарушителя составили административный протокол о мелком хулиганстве. Суд Москвы признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.

Ранее KP.RU писал, что в московском метро пассажир избил пенсионера, который споткнулся о его вытянутые ноги. Нарушителя могут привлечь е уголовной ответственности за побои.