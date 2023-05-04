Мосгорсуд оставил в силе приговор супругу «Мисс Кузбасс-2010» за ее убийство

Мосгорсуд оставил в силе приговор мужу «Мисс Кузбасс-2010» Фото: Александр РОГОЗА

Мосгорсуд оставил в силе решение Щербинского суда в отношении Александра Попова, приговоренного к 12 годам колонии строгого режима за убийство супруги – «Мисс Кузбасс-2010», сообщили в телеграм-канале «Московский суды общей юрисдикции».

По данным следствия и суда, бывший вице-мэр Новокузнецка Попов во время ссоры убил жену, а затем обратился в правоохранительные органы с заявлением об ее исчезновении. Он рассказал, что «Мисс Кузбасс-2010» якобы уехала за границу, в это же время мужчина сам вел за нее страницы в соцсетях. Через пару недель Попова задержали. Он признался, что убил супругу и закопал ее тело в лесу.

Как писал KP.RU, обвиняемый до последнего уверял, что убил спутницу случайно – она упала на нож. При этом экспертиза показала, что Попов нанес своей жертве шесть ножевых ранений. После этого мужчина как минимум одну ночь провел в постели с трупом супруги, а после расчленил тело и вывез его в лес.