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НовостиПроисшествия4 мая 2023 16:43

В хостеле в центре Москвы незаконно поставили на учет 208 иностранцев

Администратора общежития задержали
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Возбуждено уголовное дело о фиктивной поставке на учет иностранцев

Возбуждено уголовное дело о фиктивной поставке на учет иностранцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве задержали 54-летнюю жительницу Подмосковья по подозрению в фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

Администратор хостела на Новорязанской улице незаконно поставила на учет 208 приезжих, зная, что они не будут проживать по этому адресу. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина угнал Lamborghini за 12 миллионов рублей с охраняемой стоянки. Он планировал продать чужую иномарку. Вора задержали, в отношении его возбуждено уголовное дело о краже. Детали случившегося устанавливаются.