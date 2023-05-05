В МВД опровергли информацию о стрельбе по полицейским на юго-западе Москвы

Информация о том, что на полицейских напали злоумышленники, не соответствует действительности Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация о том, что трое неизвестных напали на полицейских в Москве и открыли по ним огонь, не соответствует действительности, сообщили на сайте МВД Медиа.

«Просим представителей СМИ и блогосферы воздержаться от распространения недостоверной информации и обращаться за официальными комментариями в пресс-службу ведомства»,- добавили в пресс-службе.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что утром 5 мая злоумышленники попытались вскрыть банкомат на Профсоюзной улице. Сработала сигнализация, и на место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. В сообщение указывается, что воры якобы обстреляли полицейских и убежали с места происшествия.

Ранее KP.RU писал, что в Москве следователи раскрыли серию смертельных отравлений в электричках 15-летней давности. Правоохранители установили личность преступника. Как выяснилось, мужчина подсаживался к пассажирам, незаметно подмешивал им в спиртное нейролептики, а затем грабил их. Все жертвы умерли от острого отравления.