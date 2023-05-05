Пожар в здании хостела на Ереванской улице в Москве потушили

Информация о пострадавших не поступала Фото: МЧС России

В Москве ночью 4 мая произошел пожар в административном помещении на Ереванской улице. Внутри горящей постройки находились два супермаркета, аптека и хостел. По данным столичного ГУ МЧС России, возгорании ликвидировали через три часа – в 00:14 5 мая.

По предварительной информации, в результате ЧП погибших и пострадавших нет. К тушению огня привлекали 97 человек и 24 единицы техники. Столичная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Детали случившегося выясняются. Пока неизвестно, что стало причиной пожара.

Как писал KP.RU, возгорание на Ереванской улице произошло в девять часов вечера. Все помещения были охвачены огнем, шел густой черный дым. Всех людей удалось вывести из здания. Из-за пожара движение в этом районе было временно перекрыто.