Облачность, небольшой дождь и до +13 градусов ожидаются в Москве 5 мая

Атмосферные осадки прогнозируются и в субботу Фото: Архив "КП"

В Москве в пятницу, 5 мая, прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Днем воздух прогреется лишь до +11…+13 градусов, что ниже климатической нормы, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит около 752 мм ртутного столба. В городе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В ночь на субботу ожидается облачная погода, продолжит идти дождь, местами он будет срываться на мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха остынет до 0…+2 градусов.

Днем 6 мая ожидается один из самых прохладных дней – столики термометров покажут +5…+7 градусов. Местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферные осадки сохранятся.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Евгений Тишковец пообещал москвичам потепление до +20 градусов во второй декаде мая. Температурный фон вернется в климатическую норму.