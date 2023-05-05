Участниками патриотических программ стали около 15,5 тысячи волонтеров Москвы - Сергунина

Фото: пресс-служба КОСиМП

Патриотическое направление волонтерства в Москве выбрали для себя уже около 15,5 тысячи жителей. Каждый год они участвуют в мероприятиях, приуроченных к знаменательным датам. Параллельно и сами организуют тематические акции, занимаются сохранением исторической памяти. В майские праздники у волонтеров прибавилось работы. Многие из них стали участниками программ, посвященных 78-й годовщине Победы. Подробнее об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«9 Мая — особый день для нашей страны. Он затрагивает каждую семью и объединяет поколения. Сохранять историческую память помогают волонтеры. В ближайшие дни они будут сопровождать ветеранов, проводить тематические акции на улицах города, координировать участников и гостей мероприятий», — рассказала Наталья Сергунина.

Ежегодно волонтеры участвуют в подготовке и проведении всероссийских и международных тематических акций и событий. Они помогают ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий: доставляют продукты, поздравляют с памятными датами, дарят заботу и внимание.

Кроме того, волонтеры занимаются краеведческой деятельностью, следят за памятниками героям и ухаживают за мемориальными местами.

Подробнее о патриотическом направлении и запись для участия - на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

КОНКРЕТНО

- 6 мая - начнет работу штаб по встрече ветеранов, приезжающих в Москву из регионов России. На семи вокзалах и в трех аэропортах их будут ждать волонтеры. Они сопроводят гостей до отелей, помогут заселиться и затем посетить праздничные мероприятия. После их завершения — проводят на поезд или самолет;

- с 6 по 8 мая - столичные волонтёры будут раздавать горожанам и туристам буклеты об участниках Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы и проспекты города. В этой патриотической акции под названием «Улицы героев» столичные волонтеры участвуют впервые. Кстати, на mos.ru в разделе «Живая память. Имена героев Великой Отечественной войны на карте Москвы» можно посмотреть электронный вариант карты;

- 7 и 8 мая - волонтеры будут вручать прохожим георгиевские ленточки. Их можно получить, например, на площадях, бульварах и в парках. Всего планируют раздать более 250 тысяч лент.