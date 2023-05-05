Ефимов: В Москве на треть увеличился выпуск электрооборудования

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте производства электрооборудования в столице. В этой сфере сегодня работают более 130 предприятий, на которых заняты свыше 17 тысяч человек.

«В январе – феврале 2023 года столичные компании выпустили на 33,6 процента больше изделий по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, - отметил заммэра. - При этом производство электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств выросло на 59,7 процента».

Наращивание мощностей и модернизация промышленных площадок стали возможны для столичных компаний благодаря повышенному спросу со стороны предприятий из других отраслей. Среди них есть и те, кто создает высокотехнологичные разработки. Москва дополнительно поддерживает производителей. В их числе и 18 действующих в столице кабельных компаний, занимающих особое место в сфере электрооборудования.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что ежегодно они выпускают новые современные изделия собственной разработки.

«Несколько производителей при этом получают системную поддержку города, - уточнил глава ведомства. - Им присвоен статус промышленного комплекса, позволяющий за счет налоговых преференций направлять дополнительные средства на развитие площадок».

Открывающим свои производства в Москве инвесторам становятся доступны крупные рынки сбыта, развитая инфраструктура и системная поддержка города. Сюда входят, например, более двух десятков мер помощи бизнесу и несколько антикризисных инструментов.

Предприятия могут обратиться со своими вопросами в столичный Центр поддержки промышленности. Им расскажут о мерах помощи, локализации, финансировании и кредитовании, поиске альтернативных поставщиков, взаимодействии с органами власти. Консультации можно получить в будни с 9.00 до 18.00 по телефону +7 (495) 630-00-00 или через электронную почту industrysupport@mos.ru.