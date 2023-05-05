В Москве ищут загадочно пропавшую 36-летнюю женщину

Фото: поисково-спасательный отряд ЛизаАлерт

В Москве ищут 36-летнюю Антонову Кристину Ивановну. На квартире соседи видели женщину последний раз в начале апреля, сообщил KP.RU брат пропавшей жительницы столицы.

Приметы девушки: рост 187 см, плотное телосложение, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Из близких у нее только брат, родителей нет. Никто не знает, куда она уехала, никому на звонки и сообщение не отвечает.

Заявление в полицию об исчезновении москвички написал ее брат. По его словам, сестра последний раз общалась с ним в мессенджере 2 апреля. По состоянию на 4 мая правоохранители сообщили, что по камерам фото женщины не было зафиксировано ни в Москве, ни в Московской области за последний месяц.

Брат также подал данные в поисковую службу ЛизаАлерт. Телефонные гудки до женщины доходят, но она не берет трубку. Знакомые девушки утверждают, что последние два месяца она стала общаться со всеми меньше, стала скрытной, депрессивной. Предположительно, москвичка могла попасть в секту. Всех неравнодушных граждан просят помочь с поисками женщины.