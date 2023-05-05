Женщина ударили ножом посетителя кафе на Самаркандском бульваре в Москве

Инцидент произошел 3 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве посетительница кафе ударила мужчину ножом в висок. Пострадавшего госпитализировали в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел вечером 3 мая в заведении, расположенном на Самаркандской улице. Между гостями произошел конфликт, в котором участвовали несколько мужчин и женщина. Неожиданно посетительница схватила нож со стола и нанесла удар одному из оппонентов в голову. У мужчины было сильное кровотечение.

«3 мая в одно из медучреждение Москвы обратился гражданин 1985 года рождения, он был госпитализирован. С его слов свои травмы он получил в кафе на Самаркандском бульваре от неустановленной женщины», - сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Полиция проводит проверку, приняты меры к розыску и задержанию этой женщины

Ранее KP.RU писал, что в Подольске мужчина во время ссоры зарезал знакомого. У подозреваемого прошли обыски, полицейские обнаружили в его доме одежду со следами крови. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.