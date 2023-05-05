Злоумышленники начали клеить фальшивые QR-коды на электросамокаты в Москве

В Москве мошенники начали расклеивать поддельные QR-коды на электросамокаты Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве мошенники начали расклеивать поддельные QR-коды на электросамокаты. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на кикшеринговые сервис.

В компаниях напомнили, что сканировать код перед начал поездки нужно только через приложение сервиса. В Whoosh отметили, что программа не принимает сторонние коды и не позволяет перейти по вредоносным ссылкам.

При этом в «Юрент» добавили, что подобные наклейки удаляют с самокатов сотрудники-скауты. По их словам, фальшивые QR-коды на самокаты, вероятнее всего, наносят аферисты, такие действия в компании расценивают как факт вандализма. В Яндекс GO» также оперативно удаляют поддельные стикеры.

Ранее KP.RU писал, что жительница Подмосковья перевела мошеннице 2,5 миллиона рублей за снятие порчи и сглаза. Злоумышленницу задержали и заключили под стражу. Фигурантку проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Идет расследование.