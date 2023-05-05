В Москве выявили еще 577 новых случаев заражения COVID-19

Госпитализировали 71 человека, 808 пациентов успешно прошли лечение Фото: pixabay.com

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 577 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 71 горожанина, 808 пациентов успешно прошли лечение, вирус унес жизни восьми человек. Днем ранее в столице выявили 763 инфицированных COVID-19, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 509 147 случае COVID-19, 3 320 949 пациентов выздоровели после болезни, 48 725 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России за последние 24 часа выявили еще 4215 случаев COVID-19. В стационары попали 773 жителя страны, 6667 пациентов вылечились, 32 россиянина скончались от осложнений болезни.

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