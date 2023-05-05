Суд в Москве арестовал уроженку Крыма Ление Умерову по подозрению в госизмене

Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и заключил Умерову под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу уроженку Крыма Ление Умерову. Она подозревается в государственной измене, сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал Умеровой Л. Р., подозреваемой по ст. 275 УК РФ (госизмена), меру пресечения в виде содержания под стражей», - уточнили в пресс-службе суда. По данной статье Умеровой грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным из открытых источников, Ление Умерова уроженка Крыма. В 2015 году она переехала в Киев, а в декабре 2022 года решила повидаться с отцом и отправилась на полуостров. Умерова ехала на автобусе Тбилиси – Симферополь, на КПП Верний Ларсе девушку задержали российские пограничники и доставили ее во Владикавказ. Там Умерову признали виновной в нарушении правил пересечения границ РФ ( ч. 1 СТ. 18.1 КоАП). Три месяца она провела в Центре временного содержания иностранных граждан. Как только Умерову выпустили, ее сразу же задержали и доставили в Москву по дело о госизмене.

Ранее KP.RU писал, что суд в Москве арестовал четвертого за неделю российского гражданина по делу о госизмене.