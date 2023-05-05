Вильфанд сообщил, что в День Победы в Москве улучшится погода

Утром 9 Мая возможен туман Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в День Победы, 9 мая, ожидается потепление до +14 градусов и слабый ветер, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, в понедельник, 8 мая, в столице все еще сохранится мокрый снег, а дневная температура составит лишь +11 градусов. Однако девятого числа в городе немного распогодится – ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит -2…+3 градуса, днем столбики термометров покажут +9…+14 градусов. В этот же день прогнозируется слабый ветер и туман в утренние часы.

«Погода холодная, но уже не такая, как в предшествующие дни», - подчеркнул Вильфанд.

Ранее KP.RU писал, что в Московском регионе в предстоящие выходные ожидается мокрый снег и заморозки до -5 градусов. Температурный фон будет на семь-восемь градусов ниже климатической нормы.