Пьяный житель Москвы выпал из окна, спасая ноутбук

Инцидент произошел вечером 4 мая на Краснобогатырской улице Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве 22-летний молодой человек упал с высоты шестого этажа спасая ноутбук. Инцидент произошел вечером 4 мая в квартире жилого дома на Краснобогатырской улице, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, парень выпил алкоголь и решил навестить своего соседа – 15-летнего школьника. Он пришел в гости, подключил наушники к ноутбуку, принадлежащему матери подростка, и начал слушать музыку. Как только женщина вернулась домой, она отругала сына за невыполненное домашнее задание, а затем выхватила ноутбук у нетрезвого соседа и выкинула его в окно. Москвич попытался спасти технику, но упал с шестого этажа. Молодой человек остался жив, у него диагностировали перелом руки. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве женщина ударила посетителя кафе ножом в висок. Пострадавший мужчина попал в медицинское учреждение. По факту случившегося полицейские организовали проверку. Злоумышленницу разыскивают.