Мужчина напал на работницу АЗС в Москве и украл деньги из кассы

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о грабеже Фото: МВД Медиа

В Москве полицейские задержали 44-леьнего мужчину, подозреваемого в совершении грабежа на АЗС, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Так, злоумышленник ночью вошел в помещение автозаправки, напал на работницу, похитил из кассы денежные средства, а затем скрылся. Сумма материального ущерба не уточняется. Пострадавшей женщине потребовалась медицинская помощь – у нее диагностировали ушибы пальцев обеих кистей.

Налетчика оперативно поймали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Фигурант находится под стражей. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина угнал Lamborghini за 12 миллионов рублей с охраняемой стоянки. Злоумышленник планировал продать иномарку. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Угонщика арестовали.