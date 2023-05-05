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НовостиОбщество5 мая 2023 16:58

Движение ограничат в районе станции метро «Каховская» до конца августа 2024 года

Схема движения изменится из-за строительных работ
Источник:kp.ru
Для проезда будут недоступны несколько полос

Для проезда будут недоступны несколько полос

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в районе станции метро «Каховская» ограничат движение транспорта с 6 мая по 31 августа 2024 года. Изменения связаны с проведением работ по строительству объектов метрополитена в ЮЗАО, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Так, шесть полос будут перекрыты на улице Каховка от Б. Юшуньской улицы до Азовской улицы. На проезжей части создадут временные уширения. Кроме того, четыре полосы закроют на Азовской улице в районе пересечения с улицей Каховка, движение будет сохранено по двум полосам.

Кроме того, движение ограничат на участке Азовской улицы от Чонгарского бульвара до дома 22, стр. 1 по Азовской улице. Здесь нельзя будет припарковаться. Две полосы движения перекроют на участке М. Юшаньской улицы от Азовской улицы до Б. Юшаньской улицы.

Ранее KP.RU писал, что движение транспорта ограничат в Клину, Серебряных Прудах, Одинцове, Солнечногорске, Красногорске, Истре и Фрязино 9 мая.