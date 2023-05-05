В Москве задержали экс-водителя Бари Алибасова за двойное убийство Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве раскрыли двойное убийство, которое произошло еще в 2005 году. В мае, недалеко от деревни Хлябово в Мытищинском районе, в «Жигулях» нашли тела двух человек. Оба скончались от огнестрельных ранений. Один из убитых оказался сотрудником полиции – погибший трудился оперативным дежурным 3-го отдела Мытищинского УВД.

Милиционер пытался отразить групповое нападение, но погиб сам, вместе с ним скончался еще один мужчина.

18 лет это дело числилось в «глухарях», а потом ниточку к разгадке нашли в местах лишения свободы. Сидельцы рассказали, что убийство дело рук 51-летнего москвича.

Как стало известно сайту mk.ru, в то время он зарабатывал на жизнь грабежами и разбоями. Несмотря на то, что отец будущего преступника служил на Петровке, сам он пошел по кривой дорожке.

Отучился в Московском высшем общевойсковом командном училище, но стать кремлевским курсантом было не суждено. После отчисления лихача затянула опасная жизнь. Дорожка привела его в мир шоу-бизнеса, он даже успел поработать водителем у Бари Алибасова, продюсера группы «На-На».

То убийство оставалось нераскрытым, но на свободе мужчина долго не жил. Уже в 2008 году он попался на похищении сына бизнесмена и получил 10 лет тюрьмы. Когда срок закончился, вышел на волю, но двое его подельников, оставшихся за решеткой, проговорились об истории нападения на милиционера. Так удалось распутать всю преступную цепочку.

Теперь, преступник задержан, ему грозит новый серьезный срок.